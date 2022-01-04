USAID проведет новый онлайн-курс "Торговая марка" для предпринимателей

18:54 04 Январь Киев, Украина





Курс разработан для представителей микро-, малого и среднего бизнеса Донецкой (подконтрольная государству территория) и Луганской области (подконтрольная государству территория), Запорожская область – только Бердянск и Мелитополь, Херсонская область – только Геническ.



Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» возместит расходы на регистрацию торговых марок для трех наиболее активных участников курса.



Уникальность онлайн-курса:



Разработка и регистрация марки на практических примерах. Тренеры курса являются практиками бизнеса: Руслан Бельтюков владеет 24 торговыми марками, а Роман Пашковский подал на регистрацию и успешно зарегистрировал более 200 торговых марок. Проект USAID "Экономическая поддержка Восточной Украины" начинает регистрацию на новый онлайн-курс "Торговая марка", который проведут Руслан Бельтюков и Роман Пашковский - бизнес-тренеры Business Community School.Курс разработан для представителей микро-, малого и среднего бизнеса Донецкой (подконтрольная государству территория) и Луганской области (подконтрольная государству территория), Запорожская область – только Бердянск и Мелитополь, Херсонская область – только Геническ.Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» возместит расходы на регистрацию торговых марок для трех наиболее активных участников курса.Разработка и регистрация марки на практических примерах. Тренеры курса являются практиками бизнеса: Руслан Бельтюков владеет 24 торговыми марками, а Роман Пашковский подал на регистрацию и успешно зарегистрировал более 200 торговых марок.

В течение тренинговых часов будут практические консультации и обсуждения ваших торговых марок или эскизов, чтобы их улучшить и обеспечить гарантированную регистрацию.

Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» возместит расходы на регистрацию торговых марок для трех наиболее активных участников курса.



Новизна информации составляет не менее 80%. Это означает, что участники курса узнают самые современные методы разработки и продвижения торговых марок, а также последовательность регистрации и защиты торговой марки в социальных сетях и Google.



Курс построен на примерах зарегистрированных торговых марок с демонстрацией ошибок, как при создании торговых марок, так и при их регистрации.



Каждый участник, успешно завершивший курс, получит сертификат, а также трое самых успешных участников получат разработанные и зарегистрированные торговые марки.



Обучающий онлайн-курс начинается 13 января 2022 года.