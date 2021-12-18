JPMorgan прогнозирует дефицит чипов до 2023 года

Известно, что в конце лета 2021 года один из крупнейших мировых производителей TSMC предупредил о росте цен на чипы на 20%. В общем, дефицит микросхем возник из-за ситуации с коронавирусом, что привело к повышенному спросу со стороны покупателей и прекращению деятельности заводов по производству микросхем.
Несмотря на это, в JPMorgan смотрят на ситуацию по-другому. Оптимистичнее, чем те же аналитики и инвесторы.
Так, в холдинге прогнозируют глобальный дефицит микросхем к июню следующего года, когда независимые эксперты считают, что спрос будет значительно превышать предложение вплоть до 2023 года. С другой стороны, мнения крайне разделились, поскольку содиректор по исследованиям JPMorgan в области технологий все же уверен в продолжении кризиса еще в течение двух лет. В то же время он отмечает, что "2022 год будет легче".
Также, член дирекции JPMorgan рекомендует инвесторам обратить внимание на долгосрочные тренды, которые считаются структурными.
Несмотря на это, в JPMorgan смотрят на ситуацию по-другому. Оптимистичнее, чем те же аналитики и инвесторы.
Так, в холдинге прогнозируют глобальный дефицит микросхем к июню следующего года, когда независимые эксперты считают, что спрос будет значительно превышать предложение вплоть до 2023 года. С другой стороны, мнения крайне разделились, поскольку содиректор по исследованиям JPMorgan в области технологий все же уверен в продолжении кризиса еще в течение двух лет. В то же время он отмечает, что "2022 год будет легче".
Также, член дирекции JPMorgan рекомендует инвесторам обратить внимание на долгосрочные тренды, которые считаются структурными.
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