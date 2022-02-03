BILLA продает сеть своих магазинов

19:59 16 Сентябрь Киев, Украина

ПИИ "Билла-Украина" владелец сети супермаркетов под маркой Billa, продает 100% доли в уставном капитале ООО "НОВУС УКРАИНА".

Об этом сообщает пресс-служба компании Novus.



Отмечается, что сеть Novus и магазины Billa продолжат работать в обычном режиме, выполняя ранее достигнутых договорных обязательств перед партнерами и контрагентами для стабильности ведения бизнеса.



О завершении сделки и дальнейших планах развития будет объявлено дополнительно, после получения разрешений регулирующих органов. Сейчас идет финальное одобрение сделки Антимонопольным комитетом Украины.



NOVUS Украина – это 46 магазинов, включая франчайзинговые. Общая площадь торговых комплексов составляет более 220 000 кв.м., более 5500 сотрудников и более 50 000 наименований различных категорий товаров.

Сеть BILLA Украина насчитывает 35 магазинов, расположенных в Киеве, Киевской области и городе Житомире.