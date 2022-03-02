ArcelorMittal приступил к выпуску стали для экстремальных климатических условий

Сталь, которая обладает повышенной устойчивостью к экстремальным внешним погодным воздействиям, будет производиться в Кривом Роге. Как сообщила корпорация ArcelorMittal Europe, на ее предприятиях освоили выпуск стали линейки Granite HDXtreme с органическим покрытием, которое обеспечивает высокий уровень защиты от ультрафиолета и коррозии. Об этом говорится в корпоративной газете «АрселорМиттал Кривой Рог».

«Granite HDXtreme предназначена для обустройства крыш и фасадов на зданиях у моря. Она уже превосходит требования последних европейских стандартов, ее эффективность гарантирует пригодность и устойчивость, а также стабильность цвета покрытия до 40 лет в зависимости от среды», – говорится в сообщении.

Преимуществами стали является отсутствие хроматов и тяжелых металлов, а также на 100% подлежит вторичной переработке, и есть очень стойкой. Она имеет низкий уровень СО2 по сравнению с альтернативными решениями, такими как алюминий.

Прочность стали базируется на трехслойной системе покрытия 75 мкм. Каждый слой выполняет разную, но целостную функцию.

Грунтовочный слой играет ключевую роль в защите от коррозии. Поверх него кладется базовое покрытие, которое обеспечивает долговечность стали и окончательный цвет. Третий шар состоит из лака, который дает текстуру, повышает прочность и потенциал выветривания УФ лучей.

Данная марка соответствует и превосходит требования последних европейским стандартов.

ArcelorMittal – ведущая мировая сталелитейная и горнодобывающая компания с присутствием в 60 странах и производственными активами в 18 странах.

По итогам 2020 года, сталелитейный гигант сократил производство стали на 20,3% по сравнению с 2019 годом ранее – до 71,5 млн т.