Vodafone прекращает свою работу в Крыму

В компании "Vodafone Украина" прекращены все работы, которые велись с полуостровом Крым. Больше компания не принимает платежи и не осуществляет мобильную связь для жителей аннексированной Россией территории.

В "Vodafone Украина" заявили, что расторгли соглашение с финансовой компанией, осуществлявшей прием платежей на оккупированном полуострове. Ранее журналисты выяснили, что компания "Пэйберри" продолжает принимать платежи с территории Крыма.

Клиент имеет кассовый чек на пополнение мобильного счета абонента "Vodafone Украина" из Киева через терминал в Севастополе. Транзакция была выполнена, но отправленные средства через час после осуществления платежа не поступили на счет адресата. Такая же ситуация с пополнением мобильного счета абонента "Vodafone Украина" в онлайн-режиме через сайт payberry.ru. Платеж был сделан при помощи карты работающего в Крыму российского банка, но деньги на счет не поступили.

Крым.Реалии отмечает, что жители Крыма периодически сообщают о проблемах с мобильной связью. После аннексии полуостров Запад ввел санкции, которые запрещают экспорт телекоммуникационных технологий.