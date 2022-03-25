Tiffany прекращает покупать бриллианты, добываемые в россии

20:32 25 марта Киев, Украина

Американский ювелирный ритейлер Tiffany & Co. заявил, что перестанет покупать бриллианты, добытые в россии, из-за ее агрессии против Украины.



Об этом сообщает BloombergQuint.



Tiffany является вторым крупным ювелирным предприятием в США, которое отказывается от поставки дорогостоящих камней из россии.



В своем заявлении Tiffany отметила, что ее запрет распространяется на алмазы, добываемые в россии по состоянию на 21 марта. Компания не объяснила, почему она выбрала именно эту дату для прекращения покупок, а это значит, что российские бриллианты все еще будут доступны в их магазинах как минимум несколько месяцев.



Tiffany также добавила, что запрет распространяется на бриллианты, имеющие вес 0,18 карата и выше.