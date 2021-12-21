Peugeot представила уникальный в своем роде водородный фургон

10:21 20 Декабрь Киев, Украина

Сошел с конвейера первый водородный автомобиль Peugeot. Фургон, получивший название e-Expert Hydrogen, оснащен электрической системой на водородных топливных элементах, способен перевозить грузы весом до 1000 кг, развивать максимальную скорость 130 км/ч и заправляться всего за три минуты, сообщает H2 View .



Запуск производства водородного фургона Peugeot произошел спустя только пятнадцать месяцев после запуска модели e-Expert с питанием от аккумуляторной батареи (эта модель была названа лучшим фургоном 2020 года).



Новый автомобиль является последним символом стратегии Peugeot «Расширенные возможности выбора», позволяя клиентам выбирать из широкого спектра двигателей, наиболее подходящих для конкретных нужд.