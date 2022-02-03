Apple представила гаджеты нового поколения

14:21 16 Сентябрь Киев, Украина

У Американской компании Apple то пусто, то густо. На прошедшей презентации были представлены сразу несколько новых гаджетов.

Презентация новинок прошла на YouTube-канале Apple.

Apple Watch Series 6

Новая функция позиционируется не только для спортсменов, но и для людей, у которых низкий уровень кислорода в крови вызывает головные боли и плохое самочувствие. Производитель обещает, что уровень кислорода будет измеряться даже во время сна.



Watch Series 6 работают на процессоре Apple S6, основанном на A13 Bionic и адаптированном для смарт-часов. Операционная система - WatchOS 7. Новый чип позволяет в режиме реального времени определять высоту над уровнем моря.



Также анонсированы два новых цвета - синий и красный (Product Red). В дополнение к ним представили новые ремешки, в том числе силиконовые и тканевые с плетением, а также набор циферблатов.



Apple Watch Series 6 появятся в продаже в США по цене от 399 долларов. Более доступная модель Watch Series SE будет продаваться за 279 долларов. От старшей они отличаются отсутствием продвинутых функций измерения уровня кислорода в крови.



Цены на Watch Series 3 будут снижены до 199 долларов.



Новый iPad и Ipad Air



Обновление получил "классический" 10,2-дюймовый iPad. Теперь он работает на базе процессора A12 Bionic, который на 40% быстрее предыдущего поколения, и поддерживает Apple Pencil.



Цена осталась без изменений - от 329 долларов.



Куда больше изменений претерпел iPad Air четвертого поколения. Ему достался дизайн старшего iPad Pro без физической кнопки. Touch ID разместился в кнопке питания, при этом функции ID нет.



Работает планшет на 5-нанометровом процессоре A14, который будет и в iPhone 12. В продаже появится в нескольких цветах по цене от 599 долларов.