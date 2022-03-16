PayPal поспособствовал повышению биткоина

Криптовалюта набирает в мире серьезного оборота и веса. Это отмечают все специалисты и эксперты. Однако никто не ожидал, что после одобрения денежных операций с биткоинами от PayPal произойдет очередной скачок.

На фоне новостей о том, что PayPal разрешает пользователям проводит операции с криптовалютой стоимость биткоина поднялась до рекордных в этом году $ 13,1 тысяч.

В ночь на четверг, 22 октября, цена биткоина в моменте превысила отметку в $ 13,1 тыс, что является рекордным показателем для этого года. Как отмечает Business Insider и ряд профильных СМИ, курс биткоины подскочил на фоне новостей о том, что платежный сервис PayPal разрешил своим американским пользователям осуществлять операции с криптовалюта.

Также в PayPal пообещали с 2021 года запустить сервис на нескольких международных рынках и позволить пользователям расплачиваться криптовалюта в 26 млн торговых точек по всему миру.