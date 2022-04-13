Amazon подписали меморандум о сотрудничестве с украинской Минцифрой

Гигант мира технологий Amazon теперь будет заниматься развитием облачных технологий и на украинском рынке.
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
Министр заявил, что с Amazon подписали меморандум о сотрудничестве.
"В Украине начал работать еще один мировой технологический гигант. Начало нашего сотрудничества - это позитивный сигнал другим крупным международным компаниям и брендам о том, что в Украину можно и нужно заходить", - написал Федоров.
Министерство вместе с Amazon Web Services намерено ускорить развитие облачных технологий в Украине, цифровую трансформацию и внедрять инновации:
Министр заявил, что с Amazon подписали меморандум о сотрудничестве.
"В Украине начал работать еще один мировой технологический гигант. Начало нашего сотрудничества - это позитивный сигнал другим крупным международным компаниям и брендам о том, что в Украину можно и нужно заходить", - написал Федоров.
Министерство вместе с Amazon Web Services намерено ускорить развитие облачных технологий в Украине, цифровую трансформацию и внедрять инновации:
- развивать навыки работы с облачными технологиями. Украинские университеты смогут бесплатно присоединиться к программе AWS Academy
- модернизировать IT-системы и политику Минцифры в сфере облачных технологий
- внедрять стратегии министерства по развитию IT-инфраструктуры и распространению облачных технологий. В частности, за счет развития малого и среднего бизнеса и стартапов, которые используют облачные решения.
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