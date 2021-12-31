IKEA планирует поднять цены в 2022 году

Цены в магазинах IKEA во всем мире планируют поднять в 2022 году, сообщает Ingka Group.
В среднем цены возрастут на 9%, но эта цифра может отличаться в разных странах, поскольку на нее влияют локальные факторы, в частности, инфляция и проблемы с поставками.
Такой шаг в IKEA объяснили тем, что их бизнес сталкивается с проблемами, связанными с транспортом и нехваткой сырья из-за пандемии. Эти факторы увеличивают издержки. И особенно это чувствуется в Европе и Северной Америке, добавили в компании.
Ingka Group – холдинг, контролирующий розничную сеть IKEA (392 крупных магазина и 71 магазин меньшего формата в 32 странах).
Первый магазин мебели и товаров для дома IKEA в Украине был открыт 1 февраля 2021 года. Он работает в киевском ТРЦ Blockbuster Mall на Почайне в формате «городского магазина».
В среднем цены возрастут на 9%, но эта цифра может отличаться в разных странах, поскольку на нее влияют локальные факторы, в частности, инфляция и проблемы с поставками.
Такой шаг в IKEA объяснили тем, что их бизнес сталкивается с проблемами, связанными с транспортом и нехваткой сырья из-за пандемии. Эти факторы увеличивают издержки. И особенно это чувствуется в Европе и Северной Америке, добавили в компании.
Ingka Group – холдинг, контролирующий розничную сеть IKEA (392 крупных магазина и 71 магазин меньшего формата в 32 странах).
Первый магазин мебели и товаров для дома IKEA в Украине был открыт 1 февраля 2021 года. Он работает в киевском ТРЦ Blockbuster Mall на Почайне в формате «городского магазина».
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