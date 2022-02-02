Instagram планирует добавить платную функцию в свой сервис

11:41 15 Сентябрь Киев, Украина

Гиперссылки в публикациях станут доступны всем, но при одном условии, если пользователь желающий вставить ссылку в свой пост заплатит $2.

Известно, что одним из самых раздражающих ограничений в Instagram на текущий момент является отсутствие возможности для большинства пользователей добавить ссылку в свою публикацию. Если аккаунт верифицирован или на него подписано по меньшей мере 10 тыс. фолловеров, то существует возможность вставить ссылку в «сториз». Для всех остальных есть несколько обходных путей, включающих подпись «ссылка в профиле» или использование коротких ссылок, например, с помощью bit.ly.

По всей видимости, Instagram решил, что удобство стоит того, чтобы за него платить, поэтому администрация захотела поэкспериментировать с данной функцией.

Стоит отметить, что отчислять сервису по $2 за каждый пост с ссылкой может быть накладно как для обычного пользователя, так и для бизнес-аккаунта. Тем не менее эта функция, несомненно, откроет новые возможности для рекламы товаров и услуг, а также блогов и других персональных проектов.