FATF отстранила россию от участия в проектах и заседаниях

10:53 22 октября Киев, Украина

Международная группа по борьбе с отмыванием средств (FATF) по итогам своего пленарного заседания 20-21 октября запретила россии участвовать в своих текущих и будущих проектах. Об этом сообщается на сайте этой организации.

Кроме того, рф больше не сможет участвовать в заседаниях региональных органов FATF в качестве члена организации.

"FATF вновь выразила свои глубочайшие соболезнования в связи с ненужными человеческими жертвами, страданиями и разрушениями, вызванными продолжающимся российским вторжением в Украину", – говорится в заявлении по итогам заседания.

Также отмечается, что действия рф "продолжают нарушать базовые принципы FATF, направленные на укрепление безопасности, надежности и целостности финансовой системы". С учетом этого организация и решила наложить дополнительные ограничения.

FATF будет следить за развитием ситуации и рассматривать вопрос о снятии или продлении ограничений в отношении рф на каждом своем новом пленарном заседании. Также организация намерена проинформировать все юрисдикции о рискованности попыток обхода санкций, введенных в отношении россии.

В июне россии запретили исполнять руководящие и консультативные функции в FATF. Между тем Украина с начала войны добивается исключения россии из организации. Международная экспертная группа по санкциям против рф, которую возглавляет глава Офиса президента Андрей Ермак и бывший посол США в рф Майкл Макфол считает, что это осложнило бы для Москвы поиск инструментов обхода санкций и ускорило бы отток капитала из страны.

В то же время Росфинмониторинг предупреждал FATF, что исключение рф вызовет "риск нарушения баланса в глобальной сети противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма".

FATF существует с 1989 года. Россия является постоянным членом организации с июня 2003 года.