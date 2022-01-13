Ryanair отменяет рейсы в Украину

Судя по системе бронирования авиабилетов на сайте Ryanair, с середины сентября авиакомпания закрывает большую часть рейсов в Украину. При этом официального заявления от авиаперевозчика пока не поступало.

Как сообщают журналисты, в системе бронирования с 15 по 29 сентября отсутствуют почти все рейсы.

Невозможно забронировать рейсы в Польшу, Венгрию, Германию, Австрию и Италию.

При этом из Киева запланированы только два рейса в Пафос (Кипр) 20 и 27 сентября, несколько рейсов в Испанию (Барселона, Валенсия, Мадрид), а также в Лондон и Манчестер.

В свою очередь, из других украинских городов, куда летает Ryanair - Львов, Харьков, Одесса и Херсон - рейсов в указанный период вообще нет.

Накануне стало известно, что Wizz Air отменяет все рейсы из Украины в Венгрию. Причиной приостановки авиасообщения стало решение венгерских властей о закрытии границ для иностранцев с 1 сентября.

Также сообщалось, что МАУ отменила ряд авиарейсов. В связи с усилением карантина МАУ рассматривает несколько вариантов, в том числе - радикальный, заявил гендиректор авиакомпании Евгений Дыхне.