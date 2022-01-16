Tesla откладывает производство Cybertruck до начала 2023 года

Компания Tesla в очередной раз перенесла производство электропикапа Cybertruck, лимитированный Cybertruck планируют выпустить в начале второго квартала 2023 года, а затем хотят увеличивать объемы производства.
Дату выпуска Cybertruck отложат из-за того, что компания меняет функции и характеристики авто, потому что "конкуренция в сегменте усиливается".
Компания Tesla производит электроседаны и спортивные внедорожники, но пропустила прибыльный сегмент пикапов. В выпуске этих автомобилей Tesla опережают Ford Motor Co и Rivian Automotive.
Производство электропикапа переносят уже во второй раз. Он должен был появиться в продаже в конце 21-го, но в августе стало известно, что производство электропикапа будет перенесено на 22 год.
По состоянию на март 2021 года компания получила более миллиона предзаказов на электропикап.
Корпус пикапа сделан из стали, которую также используют для ракет SpaceX. По словам Маска, Cybertruck выдерживает обстрел из пистолета калибра 9 миллиметров. Базовая версия Cybertruck обойдется в 39 900 долларов и сможет проехать на одном заряде 402 километра.
Дату выпуска Cybertruck отложат из-за того, что компания меняет функции и характеристики авто, потому что "конкуренция в сегменте усиливается".
Компания Tesla производит электроседаны и спортивные внедорожники, но пропустила прибыльный сегмент пикапов. В выпуске этих автомобилей Tesla опережают Ford Motor Co и Rivian Automotive.
Производство электропикапа переносят уже во второй раз. Он должен был появиться в продаже в конце 21-го, но в августе стало известно, что производство электропикапа будет перенесено на 22 год.
По состоянию на март 2021 года компания получила более миллиона предзаказов на электропикап.
Корпус пикапа сделан из стали, которую также используют для ракет SpaceX. По словам Маска, Cybertruck выдерживает обстрел из пистолета калибра 9 миллиметров. Базовая версия Cybertruck обойдется в 39 900 долларов и сможет проехать на одном заряде 402 километра.
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