Nestle отказалась ввозить в Россию товары, которые не являются жизненно необходимыми

16:31 11 Март Киев, Украина

Швейцарская корпорация Nestle объявила, что прекратила импорт продукции в Россию, кроме товаров первой необходимости, сообщил представитель компании.

В качестве примера продукции, ввоз которой прекращен, в компании привели кофе Nespresso и воду S.Pellegrino. Также Nestle приостановила экспорт своей продукции из России.

Запрет не распространяется на такие товары, как детские питание, каши, специализированное питание и лечебные корма для домашних животных.

Ранее Nestle уже отказалась от инвестиций и рекламы в России. При этом российские фабрики компании продолжили работу.