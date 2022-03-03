IKEA остановила работу в России и Беларуси

15:20 03 Март Киев, Украина

Шведская торговая сеть IKEA , выпускающая мебель и товары для дома, объявила о приостановке своей работы в России и Беларуси.

«Разрушительная война на Украине — это человеческая трагедия, и мы глубоко сопереживаем и беспокоимся о миллионах пострадавших. Война в Украине оказывает огромное влияние на людей и приводит к серьезным нарушениям в цепочке поставок и торговых условиях, поэтому группы компаний решили временно приостановить деятельность IKEA в России», — говорится в заявлении компании.

Компания, в частности, остановила весь импорт и экспорт в РФ и Беларусь, производство в России, продажи во всех магазинах, в том числе онлайн, а также операционную деятельность в Беларуси.







