BMW оштрафовали на $18 млн за завышение данных о продажах

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Как известно, любой обман рано или поздно всплывает на поверхность. И чем крупнее скрытое нарушение, тем больше шума оно произведет при этом «всплытии». Очередную скандальную новость опубликовало сегодня, в воскресенье, 27 сентября, агентство CNN. Ссылаясь на Комиссию по ценным бумагам и биржам США, оно сообщило о том, что компания BMW согласилась выплатить 18 млн долларов штрафа за искажение данных о продажах в течение пяти лет.

По данным комиссии, с 2015 по 2019 год BMW поддерживала резерв неучтенных розничных продаж автомобилей, который она использовала для достижения внутренних ежемесячных целевых показателей продаж независимо от того, когда происходили основные продажи.

"Эта практика позволила BMW сохранить лидирующие позиции по розничным продажам относительно других премиальных автокомпаний", - сказано в заявлении.

Искажение данных было выявлено еще в конце 2019 года. BMW Group, в которую входят бренды BMW и Mini, согласилась на мировое соглашение и штраф без какого-либо признания вины.

Как известно, BMW уволит в Германии шесть тысяч сотрудников. BMW будет предлагать сотрудникам возможность более раннего выхода на пенсию, а также не будет продлевать временные контракты или заполнять открытые вакансии.

Напомним, что ранее США оштрафовали Mercedes на $1,5 млрд за выхлопы. Компания должна отремонтировать не менее 85% дефектных легковых автомобилей в течение двух лет и не менее 85% грузовиков в течение трех лет.