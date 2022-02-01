Tesla не будет расширять завод в Шанхае - причины

Напряженные отношения между США и Китаем нарушили ранние договоренности в компании Tesla. Расширение завода производителя электрокаров приостановлено. Речь идет о планах Tesla на производство в Шанхае, которое было запланировано как глобальный экспортный центр.

По данным источников, Tesla собирается ограничить долю производства, которая приходится на Китай из-за тарифа в 25% на импорт автомобилей из КНР. Соответствующий тариф установил еще 45-й президент США Дональд Трамп. До этого в Tesla рассматривали возможность экспорта китайской модели Model 3 на другие рынки, в частности – в США.

Отмечается, что в Tesla планировали купить примерно 40 гектаров земли в Шанхае. Это бы позволило нарастить годовую мощность шанхайского завода на 200 000-300 000 автомобилей. Один из источников заявил, что у Tesla в Шанхае еще есть земля, предназначенная для производства. Сейчас ее используют для парковки. Источник добавил, что сейчас Tesla способна расширить производство в Китае до 500 000 автомобилей.

Сейчас китайские Model 3 экспортируются в Европу. Размеры производства в Шанхае – 80 гектаров. Годовая мощность завода – 450 000 автомобилей. Производство Model 3 и Model Y в Китае принесло компании 30% дохода за I квартал 2021-го.

По состоянию на 17:58 акции Tesla упали на 2,87%.