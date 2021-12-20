Google нарушил ход расследования АМКУ - последствия

Пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) рассказала о том, что ведомство выписало штраф компании Google. Расследование касательно учетной записи ФЛП в приложении "Google Мой бизнес" требовало предоставление информации, которую компания выдала не вовремя.

"ООО" Гугл "за непредставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины, оштрафован на 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение приняла Временная административная коллегия АМКУ на заседании 2 апреля 2021 года.

"Размер штрафа определяется отягчающими обстоятельствами, а именно тем фактом, что ООО" Гугл "не предоставляло комитету востребованную информацию более года", - добавили в АМКУ.

В комитете пояснили, что эта информация была необходима для расследования блокировки учетной записи одного из предпринимателей в приложении "Google Мой бизнес", который подал соответствующее заявление. Указывается также, что не предоставление информации в определенный срок повлияли на выполнение АМКУ всестороннего рассмотрения заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, которую, однако все-таки было предоставлено при рассмотрении дела.

В украинском офисе Google сообщили Общественном, что выясняют детали ситуации.