Google нарушил ход расследования АМКУ - последствия

Пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) рассказала о том, что ведомство выписало штраф компании Google. Расследование касательно учетной записи ФЛП в приложении "Google Мой бизнес" требовало предоставление информации, которую компания выдала не вовремя.
Отмечается, что такое решение приняла Временная административная коллегия АМКУ на заседании 2 апреля 2021 года.
В комитете пояснили, что эта информация была необходима для расследования блокировки учетной записи одного из предпринимателей в приложении "Google Мой бизнес", который подал соответствующее заявление. Указывается также, что не предоставление информации в определенный срок повлияли на выполнение АМКУ всестороннего рассмотрения заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, которую, однако все-таки было предоставлено при рассмотрении дела.
В украинском офисе Google сообщили Общественном, что выясняют детали ситуации.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии