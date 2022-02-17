Rolls-Royce нанял пчеловодом 8-летнюю девочку

14:00 23 Май Киев, Украина

Компания Rolls-Royce в период коронавирусного кризиса в производстве открыла для себя новый вид деятельности – сбор мёда. Активное развитие этой части бизнеса случилось рядом с их штаб-квартирой в британском графстве Западный Суссекс. Теперь компания Rolls-Royce взяла в штаб сотрудников и младшего пчеловода.

Им стала восьмилетняя Поппи Лиддл из Селси, Великобритания. Руководство Rolls-Royce было тронуто печальной историей о краже ее личного улья в апреле этого года.  Автопроизводитель решил поддержать интерес ребёнка к этой сфере и придумал для Поппи почетную и интересную должность. Что касается самой кражи, без которой бы не было этой новости, то она выглядит весьма странно.


Чтобы украсть улей, ворам пришлось миновать два забора, один из которых электрический, и избежать камер видеонаблюдения. Кому бы понадобилось столько хлопот, чтобы украсть улей? Оказывается, в том же США это целая проблема. А вот в Великобритании пока нет ничего прохожего.

14 мая Поппи Лиддл посетила пасеку автопроизводителя в Гудвуде. Там она познакомилась с Джейсоном Хэмптоном, пчеловодом компании, и получила сертификат, подтверждающий ее должность.


«Нас побудили пригласить Поппи на пасеку в Гудвуде, после того как мы прочитали в местной газете о краже ее улья», - сказал Ричард Картер, главный пчеловод Rolls-Royce.