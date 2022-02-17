Rolls-Royce нанял пчеловодом 8-летнюю девочку

Компания Rolls-Royce в период коронавирусного кризиса в производстве открыла для себя новый вид деятельности – сбор мёда. Активное развитие этой части бизнеса случилось рядом с их штаб-квартирой в британском графстве Западный Суссекс. Теперь компания Rolls-Royce взяла в штаб сотрудников и младшего пчеловода.



Им стала восьмилетняя Поппи Лиддл из Селси, Великобритания. Руководство Rolls-Royce было тронуто печальной историей о краже ее личного улья в апреле этого года. Автопроизводитель решил поддержать интерес ребёнка к этой сфере и придумал для Поппи почетную и интересную должность. Что касается самой кражи, без которой бы не было этой новости, то она выглядит весьма странно.



Чтобы украсть улей, ворам пришлось миновать два забора, один из которых электрический, и избежать камер видеонаблюдения. Кому бы понадобилось столько хлопот, чтобы украсть улей? Оказывается, в том же США это целая проблема. А вот в Великобритании пока нет ничего прохожего.



14 мая Поппи Лиддл посетила пасеку автопроизводителя в Гудвуде. Там она познакомилась с Джейсоном Хэмптоном, пчеловодом компании, и получила сертификат, подтверждающий ее должность.