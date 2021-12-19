SkyUp начнет летать в Азию и Африку

Помимо запланированного возобновления популярных европейских маршрутов украинский лоукостер SkyUp анонсировал новые рейсы в страны Азии и Африки. Таким способом руководство компании выражает свое желание помочь Украине расти и развиваться, ведь иностранные туристы – это существенный доход в бюджет страны.
Украина длительное время из-за бюрократических препятствий отпугивала от себя потенциально состоятельных туристов, сообщили в пресс-службе SkyUp.
SkyUp заявила о готовности открывать рейсы в такие страны:
Китай;
Саудовская Аравия;
Бахрейн;
Кувейт;
Оман;
Ливан;
Индия;
ОАЭ;
Катар;
Египет;
Тунис.
В SkyUp также отметили, что компания приветствует решение МИД о выдаче украинских электронных виз (е-Виза) гражданам Индии, Южной Африки и Филиппин.
Куда и когда можно будет полететь:
Киев – Прага с 25 сентября – каждый вторник, четверг, пятницу и воскресенье.
Стоимость билетов стартует от 1495 гривен в одну сторону, без багажа.
Киев – Пардубице с 25 октября – понедельник, среда, суббота.
Билеты от 554 гривен в одну сторону, без багажа.
Киев – Бергамо (Орио-аль-Серио) с 25 октября: понедельник, среда, суббота.
Билеты от 1 218 гривен в одну сторону, без багажа.
Киев – Рим (Фьюмичино) с 25 октября: вторник, четверг, воскресенье.
Билеты от 1 246 гривен в одну сторону, без багажа.
Киев – Неаполь с 25 октября: вторник, четверг, воскресенье.
Билеты от 942 гривен в одну сторону, без багажа.
Киев – Тбилиси с 25 октября: каждый день.
Цены от 1 495 гривен в одну сторону, без багажа.
Киев – Батуми с 25 октября: вторник, четверг, воскресенье.
Цены от 1 634 гривен в одну сторону, без багажа.
Киев – Париж (Бове) с 25 октября: вторник, четверг, суббота, воскресенье.
Билеты от 1 634 гривен в одну сторону, без багажа.
Киев – Єреван с 25 октября: понедельник, вторник, четверг, п'ятниця, суббота.
Билеты от 2 187 гривен в одну сторону без багажа.
Киев – Ницца с 25 октября: четверг, воскресенье.
Билеты от 2 464 гривен в одну сторону, без багажа.
Киев – Барселона с 25 октября: среда, суббота.
Цены от 1 495 гривен в одну сторону, без багажа.
Киев – Аликанте с 25 октября: четверг, воскресенье.
Цены от 1 495 гривен в одну сторону, без багажа.
Киев – Лиссабон с 25 октября: понедельник, п'ятниця.
Билеты от 1 772 гривен в одну сторону, без багажа.
Киев – Попрад-Татры з 17 декабря до 28 февраля 2021 года: четверг, воскресенье.
Цены от 803 гривен в одну сторону без багажа.
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