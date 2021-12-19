SkyUp начнет летать в Азию и Африку

Помимо запланированного возобновления популярных европейских маршрутов украинский лоукостер SkyUp анонсировал новые рейсы в страны Азии и Африки. Таким способом руководство компании выражает свое желание помочь Украине расти и развиваться, ведь иностранные туристы – это существенный доход в бюджет страны.

Украина длительное время из-за бюрократических препятствий отпугивала от себя потенциально состоятельных туристов, сообщили в пресс-службе SkyUp.

«Средний чек одного китайского туриста в Украине составляет около 950 долларов. Если количество гостей из этой страны в течение года достигнет хотя бы 100 тысяч, то Украина дополнительно получит более 2,5 миллиарда гривен,» – подчеркнули в авиакомпании.

SkyUp заявила о готовности открывать рейсы в такие страны:

Китай;

Саудовская Аравия;

Бахрейн;

Кувейт;

Оман;

Ливан;

Индия;

ОАЭ;

Катар;

Египет;

Тунис.

В SkyUp также отметили, что компания приветствует решение МИД о выдаче украинских электронных виз (е-Виза) гражданам Индии, Южной Африки и Филиппин.

Напомним, что несколько дней назад лоукост открыл продажу билетов по 14 популярным маршрутам в Европу с вылетом из Киева. Первый рейс (Киев – Прага) состоится 25 сентября. Далее украинские лоукостеры полетят в Париж, Рим, Ниццу, Милан, Тбилиси и др.

Куда и когда можно будет полететь:

Киев – Прага с 25 сентября – каждый вторник, четверг, пятницу и воскресенье.

Стоимость билетов стартует от 1495 гривен в одну сторону, без багажа.

Киев – Пардубице с 25 октября – понедельник, среда, суббота.

Билеты от 554 гривен в одну сторону, без багажа.

Киев – Бергамо (Орио-аль-Серио) с 25 октября: понедельник, среда, суббота.

Билеты от 1 218 гривен в одну сторону, без багажа.

Киев – Рим (Фьюмичино) с 25 октября: вторник, четверг, воскресенье.

Билеты от 1 246 гривен в одну сторону, без багажа.

Киев – Неаполь с 25 октября: вторник, четверг, воскресенье.

Билеты от 942 гривен в одну сторону, без багажа.

Киев – Тбилиси с 25 октября: каждый день.

Цены от 1 495 гривен в одну сторону, без багажа.

Киев – Батуми с 25 октября: вторник, четверг, воскресенье.

Цены от 1 634 гривен в одну сторону, без багажа.

Киев – Париж (Бове) с 25 октября: вторник, четверг, суббота, воскресенье.

Билеты от 1 634 гривен в одну сторону, без багажа.

Киев – Єреван с 25 октября: понедельник, вторник, четверг, п'ятниця, суббота.

Билеты от 2 187 гривен в одну сторону без багажа.

Киев – Ницца с 25 октября: четверг, воскресенье.

Билеты от 2 464 гривен в одну сторону, без багажа.

Киев – Барселона с 25 октября: среда, суббота.

Цены от 1 495 гривен в одну сторону, без багажа.

Киев – Аликанте с 25 октября: четверг, воскресенье.

Цены от 1 495 гривен в одну сторону, без багажа.

Киев – Лиссабон с 25 октября: понедельник, п'ятниця.

Билеты от 1 772 гривен в одну сторону, без багажа.

Киев – Попрад-Татры з 17 декабря до 28 февраля 2021 года: четверг, воскресенье.

Цены от 803 гривен в одну сторону без багажа.