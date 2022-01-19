Microsoft купила Activision Blizzard за 68 миллиардов долларов

07:57 19 Январь Киев, Украина





New York Times отмечает, что это самое дорогое соглашение за 46-летнюю историю Microsoft. Корпорация Microsoft приобрела за 68,7 млрд долларов студию Activision Blizzard, создавшую компьютерные игры WarCraft и Call of Duty.New York Times отмечает, что это самое дорогое соглашение за 46-летнюю историю Microsoft.

«Гейм-индустрия – это самая динамичная и увлекательная ныне существующая категория развлечений, а потому она сыграет основную роль в развитии метавселенных», – говорит главный исполнительный директор Microsoft Сатя Наделла.

Microsoft получит аудиторию Activision, которая ежемесячно составляет около 400 миллионов пользователей, а также доступ к играм, которые, как пишет New York Times, станут краеугольным камнем для создания метавселенной компании.



В сентябре 2020 года Miscrosoft купила ZeniMax Media – материнскую компанию-производителя игр Bethesda, создавшую серию The Elder Scrolls (Skyrim, Oblivion, Morrowind) и Fallout.