Google и Facebook запретят использовать данные об ориентации и расе для рекламы

Европарламент принял законопроект, который, в частности, запрещает использовать конфиденциальную информацию о сексуальной ориентации, расе и религиозных убеждениях для настройки таргетинговой рекламы, сообщает The Verge.
Речь идет о проекте закона о цифровых услугах (The Digital Services Act), впервые представленном в 2020-м. Он будет относиться к платформам Google, Amazon и Meta (Facebook).
Законопроект также обязывает компании позаботиться о том, чтобы каждый пользователь мог легко отказаться от отслеживания своих действий в сети. Также платформы обяжут удалять контент, разжигающий ненависть или рекламирующий контрафактный товар.
Среди других требований – запрет на таргетированную рекламу для несовершеннолетних и на темные паттерны, позволяющие некоторым платформам обманными способами заставлять пользователей делиться личными данными.
Темные паттерны – это элементы дизайна интерфейса и формулировки, которые манипулируют пользователями или влияют на них таким способом, чтобы они сделали определенный выбор. К примеру, разрешили отслеживать свои действия в сети.
Для компаний, нарушающих правила, предусмотрен штраф в размере до 6% от глобальной выручки.
В январе 2022 года Google и Facebook уже обязали платить многомиллионные штрафы из-за файлов cookie во Франции.
Согласно французским законам о защите данных, пользователи имеют право отказаться от cookie и компании обязаны сделать процедуру отказа легкой. На платформах Google и Meta можно разрешить cookie одним нажатием кнопки, а вот отказаться от сбора данных гораздо сложнее.
Ранее стало известно, что даже режим инкогнито не помогает скрыть информацию о поведении пользователя от Google и Facebook. Программы-трекеры компаний, которые могут обойти инкогнито, обнаружили на порнографических сайтах.
Facebook и Google заверили, что не используют собранную информацию для создания маркетинговых профилей пользователей и запрещают персонализированный показ рекламы, основанный на сексуальных интересах.
Речь идет о проекте закона о цифровых услугах (The Digital Services Act), впервые представленном в 2020-м. Он будет относиться к платформам Google, Amazon и Meta (Facebook).
Законопроект также обязывает компании позаботиться о том, чтобы каждый пользователь мог легко отказаться от отслеживания своих действий в сети. Также платформы обяжут удалять контент, разжигающий ненависть или рекламирующий контрафактный товар.
Среди других требований – запрет на таргетированную рекламу для несовершеннолетних и на темные паттерны, позволяющие некоторым платформам обманными способами заставлять пользователей делиться личными данными.
Темные паттерны – это элементы дизайна интерфейса и формулировки, которые манипулируют пользователями или влияют на них таким способом, чтобы они сделали определенный выбор. К примеру, разрешили отслеживать свои действия в сети.
Для компаний, нарушающих правила, предусмотрен штраф в размере до 6% от глобальной выручки.
В январе 2022 года Google и Facebook уже обязали платить многомиллионные штрафы из-за файлов cookie во Франции.
Согласно французским законам о защите данных, пользователи имеют право отказаться от cookie и компании обязаны сделать процедуру отказа легкой. На платформах Google и Meta можно разрешить cookie одним нажатием кнопки, а вот отказаться от сбора данных гораздо сложнее.
Ранее стало известно, что даже режим инкогнито не помогает скрыть информацию о поведении пользователя от Google и Facebook. Программы-трекеры компаний, которые могут обойти инкогнито, обнаружили на порнографических сайтах.
Facebook и Google заверили, что не используют собранную информацию для создания маркетинговых профилей пользователей и запрещают персонализированный показ рекламы, основанный на сексуальных интересах.
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