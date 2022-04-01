Bitcoin и Ethereum: снижение курса и уменьшение количества транзакций

Курс биткоина и ряда криптовалют снизился. Аналитики отмечают, что в июне текущего года майнеры получат доход меньше. Так, показатели Bitcoin и Ethereum принесли лишь 839 миллионов в этом месяце. Это почти в полтора раза меньше в сравнении с предыдущим месяцем – 1,45 млрд долларов.

В качестве основных причин называют падение курса биткойна и уменьшения количества транзакций. Скорость хеширования биткойна также упала на 50% с момента пика в мае. Количество ежедневных транзакций упало почти до 200 000 с 300 000 в мае. Такой уровень был зафиксирован в последний раз в августе 2018 года.

Выручка майнеров Ethereum снизилась в июне примерно до 1,1 миллиарда с отметки 2,35 миллиарда долларов в мае. Причины тут абсолютно те же. При этом около 166 миллионов долларов пришлись на комиссии за транзакции.

Интересно то, что доходы майнеров все еще превышают показатели декабря 2020 года, когда Bitcoin и Ethereum стоили около 20 тыс. и 1 тыс. долларов соответственно. Сегодня Bitcoin и Ethereum составляют около 33,7 тыс. и 2,1 тыс. долларов соответственно.