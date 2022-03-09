Shell и British Petroleum отказались от российских нефти и газа

14:10 08 Март Киев, Украина

На прошлой неделе Shell, являющаяся крупнейшей нефтяной компанией Европы, закупила российскую нефть. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter публично спросил, а не пахнет ли им российская нефть украинской кровью.

Теперь там извинились. А доходы от уже приобретенной российской нефти передадут украинским беженцам. Кроме того, компания Shell уже не только остановила закупки российской нефти, но теперь даже закрывает АЗС в России.

Вслед за Shell British Petroleum так же объявил, что прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа из России.