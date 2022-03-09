Shell и British Petroleum отказались от российских нефти и газа

На прошлой неделе Shell, являющаяся крупнейшей нефтяной компанией Европы, закупила российскую нефть. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter публично спросил, а не пахнет ли им российская нефть украинской кровью.
Теперь там извинились. А доходы от уже приобретенной российской нефти передадут украинским беженцам. Кроме того, компания Shell уже не только остановила закупки российской нефти, но теперь даже закрывает АЗС в России.
Вслед за Shell British Petroleum так же объявил, что прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа из России.
Теперь там извинились. А доходы от уже приобретенной российской нефти передадут украинским беженцам. Кроме того, компания Shell уже не только остановила закупки российской нефти, но теперь даже закрывает АЗС в России.
Вслед за Shell British Petroleum так же объявил, что прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа из России.
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