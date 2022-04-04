Volkswagen и Porsche объединяют два мировых бренда в один - Bugatti-Rimac

Пресс-службы компаний Volkswagen Group и Porsche объявили об создании нового бренда. Компания будет объединять в себе мощности двух производителей - производителя электрических спорткаров Rimac (Хорватия) созданного в 2009 году и автобренда Bugatti (Франция), существующего с 1909 года.

Новая компания называется Bugatti-Rimac и будет производить как автомобили Bugatti, так и Rimac. Bugatti, как и Porsche, входит в концерн Volkswagen. Porsche также владеет 24% долей в Rimac, в которую она начала инвестировать с 2018 года. Porsche будет напрямую владеть 45% Bugatti-Rimac, Rimac - оставшимися 55% акций.

Объединение компаний не означает, что Bugatti будет производить только электромобили, хотя модельный ряд в будущем будет пополнен как гибридами, так и полностью электрокарами.

По словам основателя Rimac Мате Римака, бренды сохранят свою уникальность. Rimac будет ориентирован в первую очередь на производительность, а Bugatti – на мастерство и стиль.