Google хочет ограничить сбор персональных данных в рекламных целях

Google планирует внедрить новые правила конфиденциальности, которые ограничат сбор персональных данных пользователей Android для рекламных целей, говорится в блоге компании.
На всех устройствах Android есть функция, позволяющая отслеживать действия пользователей в приложениях и передавать эти данные третьим лицам в рекламных целях.
Как пишет BBC, компания позволит пользователям предоставлять разрешение на сбор информации. Однако нововведение заработает не раньше 2023 года.
Также Google предлагает создать систему Topics, которая по 350 темам выделяет только те, которые выбрал пользователь браузера Google Chrome. По замыслу компании система должна передавать рекламодателям только эти темы, которыми пользователь интересовался в последние три недели.
Издание объясняет, что схожую политику внедрила и компания Apple. Поэтому Meta недополучит около 10 миллиардов долларов.
На всех устройствах Android есть функция, позволяющая отслеживать действия пользователей в приложениях и передавать эти данные третьим лицам в рекламных целях.
Как пишет BBC, компания позволит пользователям предоставлять разрешение на сбор информации. Однако нововведение заработает не раньше 2023 года.
Также Google предлагает создать систему Topics, которая по 350 темам выделяет только те, которые выбрал пользователь браузера Google Chrome. По замыслу компании система должна передавать рекламодателям только эти темы, которыми пользователь интересовался в последние три недели.
Издание объясняет, что схожую политику внедрила и компания Apple. Поэтому Meta недополучит около 10 миллиардов долларов.
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