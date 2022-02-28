Airbnb готова приютить 100 тысяч украинцев

Компания Airbnb заявила, что готова обеспечить бесплатным временным жильем 100 тысяч украинских беженцев. Жилье будет оплачиваться на средства Airbnb, Inc. и доноров Фонда беженцев. Также в компании заявили, что некоторые арендодатели согласились не брать плату с украинцев.
Об этом написал генеральный директор Airbnb Брайан Чески в Твиттере.
Это стало возможным благодаря инициативе руководства Airbnb, которое обратилось с письмом к руководителям стран Европы и предложило поддержку в приеме беженцев в пределах своих границ.
Письма получили лидеры Польши, Германии, Венгрии и Румынии. В компании заявили, что будут тесно сотрудничать с правительствами этих государств, чтобы удовлетворить конкретные потребности каждой страны, в том числе путем предоставления долгосрочного убежища.
Украинцы, нуждающиеся в немедленной поддержке, могут подключиться к доступным ресурсам Агентства ООН по делам беженцев.
Об этом написал генеральный директор Airbnb Брайан Чески в Твиттере.
Это стало возможным благодаря инициативе руководства Airbnb, которое обратилось с письмом к руководителям стран Европы и предложило поддержку в приеме беженцев в пределах своих границ.
Письма получили лидеры Польши, Германии, Венгрии и Румынии. В компании заявили, что будут тесно сотрудничать с правительствами этих государств, чтобы удовлетворить конкретные потребности каждой страны, в том числе путем предоставления долгосрочного убежища.
Украинцы, нуждающиеся в немедленной поддержке, могут подключиться к доступным ресурсам Агентства ООН по делам беженцев.
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