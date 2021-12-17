"Фокстрот" стал одним из победителей Премии HR-бренд

19:24 01 Декабрь Киев, Украина

Сеть электроники и бытовой техники "Фокстрот" победила в номинации «E-LEARNING проект года» в ежегодной Премии HR-бренд.

В этом году Премия HR-бренд компании grc.ua получила 60 актуальных HR-кейсов от 46 украинских компаний. Впервые среди них – два уникальных, уже реализуемых проекта сети электроники и бытовой техники Фокстрот , которые оценивались профессиональным составом жюри по следующим критериям: актуальность, современность использованных методик и бизнес-эффективность.



• проект Gamble – интерактивный учебный курс, суть которого – командные соревнования всех магазинов Украины по знаниям продукции бюджетообразующих брендов.

• КСО-проект и HR-бренд: двойная польза – о тесной связи между внедрением проекта по корпоративной социальной ответственности «Пушистые друзья в каждый дом» и формирование у работников лояльности к компании.

Благодаря соответствию проекта современным вызовам и успешным результатам после внедрения GAMBLE получил первенство в номинации «E-LEARNING проект года». Кстати, это решение является полностью авторским и уникальным на рынке.



Другой знаковый проект Фокстрот – корпоративная социальная инициатива «Пушистые друзья в каждый дом», запущенная в начале 2021 года. Его цель – объединить сотрудников вокруг идеи по поддержке одиноких животных, внеся командный вклад в их приспособление и помощь

приютам, находящимся на попечении БФ «Счастливая лапа».

Успешный дебют в Премии и безоговорочную победу отметил CEO Алексей Зозуля:

«Мы продолжаем совершенствоваться в качественном обслуживании клиентов, повышаем уровень экспертности и знаний персонала. Учитываем и социальные вызовы, чтобы вносить вклад в решение общественных проблем. Результатом этого стало признание проектов Фокстрота на престижной HR-премии. Благодарю всю команду за проактивность, вовлеченность, высокие результаты и победу!», – подчеркнул руководитель компании.

Премия HR-бренда компании grc.ua проходит одиннадцатый год подряд. Это конкурс среди работников HR-сферы, позволяющий проследить актуальные тенденции, новые идеи на рынке труда и назвать лучших. Компании презентовали не просто проекты, а делились практическим опытом, доказавшим свою эффективность и результативность для бизнеса в условиях новой реальности.