Amazon будет доставлять посылки дронами

По сообщению ТАСС, Федеральное авиационное управление США выдало официальное разрешение корпорации Amazon на использование дронов для доставки грузов.

Как сообщается, управление 29 августа разрешило "применение беспилотных авиасистем" сервису Prime Air, который принадлежит Amazon. Соответствующий запрос корпорация направила в 2019 году. Представители авиарегулятора отметили, что Prime Air предполагает "применение автономных беспилотных авиасистем для безопасной и эффективной доставки посылок клиентам".

"Задача ФАУ заключается в том, чтобы обеспечить безопасное применение любых беспилотных авиасистем. ФАУ поддерживает инновации, которые полезны для людей, в особенности в периоды, когда имеют место кризисы в сфере здравоохранения или из-за погодных условий", - подчеркивается в заявлении.

Ранее ФАУ дважды выдавало такие разрешения в США. Первое получил сервис Wing Aviation, принадлежащий холдингу Alphabet, который владеет компанией Google. Второе выдано подразделению компании экспресс-доставки UPS.

Ранее сообщалось, что американцы стали получать из Китая подозрительные посылки с семенами. Позже стало известно и о получателях из других стран.