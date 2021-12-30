"D.TRADING" Ахметова купил в 2020 г наибольшее количество э/э

Госпредприятие "Оператор рынка" опубликовало финансовую отчетность за 2020 год. Согласно данным, именно компания Рината Ахметова - ООО "Д.Трейдинг" – стала одним из 10 крупнейших покупателей электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ).

Согласно отчетности, в 2020 году 58,18 млрд грн выручки от реализации электроэнергии на РСВ пришлось на 10 крупнейших контрагентов предприятия, которые получили 29,41 млрд грн общего чистого дохода. При этом чистый доход " D.TRADING " составил 12,01 млрд грн. Второе и третьей места в ТОП-10 разделили ООО "Юнайтед Энерджи" и НЭК "Укрэнерго" с показателями чистого дохода 4,94 млрд грн и 3,31 млрд грн соответственно.

Таким образом, на долю первой тройки крупнейших компаний по покупке электроэнергии на РСВ в 2020 году пришлось 20,26 млрд грн, или 69% общего чистого дохода ТОП-10.

По данным финотчетности ГП "Оператор рынка", ООО " D.TRADING " также стало лидером по покупке электроэнергии на РСВ в 2019 году с чистым доходом 11,79 млрд грн, что составило 53% общего чистого дохода ТОП-10. Согласно системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), конечным бенефициарным собственником (контролером) ООО "Д.Трейдинг" является Ринат Ахметов.