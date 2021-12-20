British Petroleum заявила о начале строительства предприятия по производству зеленого водорода

10:40 01 Декабрь Киев, Украина

Британская нефтегазовая компания BP (до мая 2001 года – British Petroleum) рассказала о намерении построить крупное предприятие по производству зеленого водорода, для того чтобы ускорить переход Великобритании от ископаемого топлива к чистой энергетике, сообщают Elektrovesti .



Проект, получивший название HyGreen Teesside, нацелен на производство экологически чистого водорода, получаемого с помощью энергии ветра и солнца. Инновационное предприятие будет введено в эксплуатацию к 2025 году. Предполагается, что его электролизные мощности составят 60 МВт.



По заявлению ВР, кроме ранее анонсированного водородного проекта, где энергоноситель будущего будет производиться из природного газа, два завода в Тиссайде (север Англии) могут обеспечить 30% планового производства водорода в Великобритании до 2030 года.



«Это отличная новость после недавнего экологического саммита COP26, и я с нетерпением жду возможности поддержать промышленность в разработке новых технологий, поскольку мы строим более чистую транспортную систему и работаем над достижением безуглеродного будущего», – сказал министр транспорта Великобритании Грант Шаппс.