ArcelorMittal Projects: в Николаеве поставили шпунтовые сваи для причала

Компания ArcelorMittal Projects поставила шпунтовые сваи для портового оператора «ЭВТ Грейн», что строит причал на терминале EVT в Николаеве.

«Полным ходом идет строительство нового причала №3. Успешно выполнены работы по сооружению анкерного ряда. Сейчас погружаем стальные шпунтовые сваи. Всего их понадобится 750 т. Планируем выполнить этот этап работ в течение октября», - сказано в сообщении.

Шпунт для причала изготовили в Люксембурге из металлолома. Он отличается легкостью. Это позволяет выполнять строительство в кратчайшие сроки. При этом гарантируется прочность и долговечность такой конструкции.

Забивает шпунт подрядчик - ООО «ТИС-Гидротехника».

Будущий причал №3 будет иметь такие характеристики:

по специализации - универсальный;

длина - 180 м, глубина - 11,5 м;

оборудован судопогрузочной машиной Neuero для перевалки зерновых.

Новый причал позволит на первом этапе вдвое увеличить объемы отгруженного на суда зерна, а в дальнейшем переваливать и другие типы грузов.

Как сообщал GMK Center, в мае «ЭВТ Грейн» приобрел в ArcelorMittal Projects 750 т шпунтовых свай. Согласно контракту, сваи должны были прибыть непосредственно на терминал судном в августе-сентябре 2020 года.

ArcelorMittal Projects является подразделением крупнейшей мировой сталелитейной компании Arcelor Mittal. Компания активно осваивает нишу шпунтовых решений для крупных строительных проектов в Украине и ближнем зарубежье.

Основное направление деятельности компании - крупные морские проекты и мостостроения. Среди них терминал «Нептун» в порту «Южный», терминал «Евровнешторг» в Николаеве, государственные причалы №4 в Мариуполе, №7 и №1-с в Одессе, мост через реку Амударья в Туркменистане. Кроме того, ArcelorMittal Projects поставляет в Украину анкерные тяги тарейкы, а также принимает активное участие в речных инфраструктурных проектах.