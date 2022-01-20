Fitch Ratings: в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5%

Как будет развиваться экономика Украины, волнует не только украинцев. Хотя давать долгосрочные прогнозы – дело не надежное, попытки проанализировать ситуацию имеют место. Так, недавно был опубликован релиз международного рейтингового агентства Fitch Ratings, в котором подтвержден долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом
В то же время, указывает Fitch, этим сильным сторонам противопоставляются низкая внешняя ликвидность при высоких потребностях в финансировании, связанных с выплатами крупных суверенных долгов, уязвимый, хотя и улучшающийся банковский сектор, и слабые показатели корпоративного управления.
По оценкам Fitch, Украина удовлетворила почти 68% своих потребностей в фискальном финансировании на 2020 год в размере $23,5 млрд. Агентство ожидает выделения в этом году еще одного транша по программе stand by МВФ ($0,7 млрд) и первого транша нового займа макрофинансовой помощи ЕС на 1,2 млрд евро, что вместе с доступной внутренней ликвидностью и остатками Госказначейства предоставляют возможности удовлетворить оставшиеся финансовые потребности.
Fitch прогнозирует международные резервы Украины на конец 2020 года $27,4 млрд по сравнению с $29 млрд в начале сентября.
По мнению Fitch, неожиданные и частые смены в правительстве в начале года, особенно на ключевых экономических постах, таких как министр финансов, и политическое давление на НБУ, приведшее к отставке главы в июле, создают политическую неопределенность.
В Fitch ожидают, что инфляция к концу 2020 года приблизится к целевому показателю НБУ 5%, в следующем составит 5,3%, а в 2022 году - 5,7%.
Fitch сохранил свой апрельский прогноз, согласно которому в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5%. При этом в 2021 году рост составит 3,8%, а в 2022 году – 3,5%.
Fitch прогнозирует, что дефицит сводного бюджета достигнет 6,5% ВВП в 2020 году и постепенно сократится до 5,4% ВВП в 2021 году и 4,2% в 2022 году.
По оценкам агентства, госдолг Украины увеличится с 44,4% в прошлом году (с гарантированным долгом – 50,5%) до 57,4% ВВП (65,1%) в этом году и 60% к 2022 году.
Напомним, на этой неделе Украина заплатила $2,1 млрд по долгам. Министерство финансов выплатило $1,69 млрд в счет погашения облигаций внешнего госзайма, выпущенных в 2015 году и у которых истек срок обращения. Еще $400 млн выплачено в качестве процентов по ОВГЗ со сроком погашения в 2020-2027 годах.
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