Louis Vuitton приступил к выпуску защитных масок

Многие предприятия, не зависимо от статуса и производственной мощности, приступили к выпуску продукции, связанной с борьбой против пандемии коронавируса. Не стал исключением и известный бренд Louis Vuitton. Разработанные им защитные щиты для лица поступят в продажу в следующем месяце. Стоимость гламурных изделий составляет 960 долларов. Об этом пишет LADbible.

Козырек крепится на эластичный ремешок с логотипом бренда с золотыми заклепками по бокам. Под прямыми солнечными лучами щит меняет цвет с прозрачного на темный.

LV Shield поступит в продажу в следующем месяце в ряд бутиков Louis Vuitton по всему миру.

Ранее британский бренд Burberry представил коллекцию многоразовых защитных масок из ткани в свою фирменную клетку. Маски изготовлены из переработанных материалов и соответствуют требованиям, предъявляемым к средствам индивидуальной защиты.

Также, институт молекулярной медицины в Лиссабоне объявил, что разработал первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус COVID-19.