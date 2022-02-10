British Petroleum приобрела 30% акций Green Biofuels Ltd

Нефтяной гигант British Petroleum (BP) объявил о приобретении 30% Green Biofuels Ltd, крупнейшего поставщика топлива из гидрированного растительного масла (hydrogen-treated vegetable oil, HVO) в Великобритании.
Инвестиции, подробности по которым не разглашаются, будут способствовать расширению Green Biofuels и переходу большего количества компаний от дизельного топлива к биотопливу с низкими выбросами.
Соглашение также расширит глобальный портфель биотоплива BP в соответствии с его стратегической целью – расширение биоэнергетического бизнеса в поддержку его стремлений нулевых выбросов.
Green Biofuels основана в 2013 году, является крупнейшим поставщиком HVO в Великобритании.
Компания утверждает, что использование топлива HVO в дизельных двигателях может снизить выбросы парниковых газов в течение жизненного цикла на 87%, а также улучшить качество воздуха.
Инвестиции, подробности по которым не разглашаются, будут способствовать расширению Green Biofuels и переходу большего количества компаний от дизельного топлива к биотопливу с низкими выбросами.
Соглашение также расширит глобальный портфель биотоплива BP в соответствии с его стратегической целью – расширение биоэнергетического бизнеса в поддержку его стремлений нулевых выбросов.
Green Biofuels основана в 2013 году, является крупнейшим поставщиком HVO в Великобритании.
Компания утверждает, что использование топлива HVO в дизельных двигателях может снизить выбросы парниковых газов в течение жизненного цикла на 87%, а также улучшить качество воздуха.
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