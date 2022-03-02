Creditinfo Group приобрел АО "Международное бюро кредитных историй"
11:38 31 Май Киев, Украина
Компания Creditinfo Group давно зарекомендовала себя на мировом рынке как ведущее предприятие в сфере информационных и финансово-технологических услуг. Как стало известно, Creditinfo сегодня объявляет о приобретении АО "Международное бюро кредитных историй" (МБКИ).
Основанное в 2006 году, МБКИ является одним из трех основных бюро кредитных историй в Украине. Бюро предлагает своим партнерам широкую линейку продуктов и решений для управления кредитными рисками, расширения бизнес-возможностей, предотвращения рисков мошенничества и улучшения системы сбора проблемной задолженности. Также МБКИ дает доступ к кредитной истории физическим и юридическим лицам Украины.
"Эта инвестиция отражает возобновленный интерес и серьезные намерения Creditinfo относительно МБКИ и украинского рынка в целом", – комментирует Сет Маркс, управляющий директор Creditinfo в Центральной и Восточной Европе. "Наша компания является партнером МБКИ с момента его основания. Мы также открывали свои дочерние компании и были соучредителями кредитных бюро в более чем 30 странах мира, в частности в странах региона – Грузии, Казахстане, Кыргызстане и странах Балтии. Мы надеемся, что эта новая инвестиция вместе с нашим широким международным опытом работы в этой сфере помогут нам закрепить и усилить наши бренды – МБКИ и Creditinfo – на рынке финансовых услуг Украины, ведь целью нашего сотрудничества с кредиторами является улучшение доступа украинцев к финансовым услугам при применении лучших мировых практик для риск-менеджмента и защиты информации. Украина представляет собой рынок, который постоянно развивается и имеет мощный потенциал роста. Мы хотим сыграть свою роль в содействии этому росту."
Катерина Данильченко, глава правления МБКИ, добавляет: "Это новый важный этап для МБКИ. Наша команда очень рада стать частью Creditinfo, и мы надеемся эффективно реализовать опыт Группы при внедрении новых продуктов и услуг."
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