Creditinfo Group приобрел АО "Международное бюро кредитных историй"

Компания Creditinfo Group давно зарекомендовала себя на мировом рынке как ведущее предприятие в сфере информационных и финансово-технологических услуг. Как стало известно, Creditinfo сегодня объявляет о приобретении АО "Международное бюро кредитных историй" (МБКИ).

Основанное в 2006 году, МБКИ является одним из трех основных бюро кредитных историй в Украине. Бюро предлагает своим партнерам широкую линейку продуктов и решений для управления кредитными рисками, расширения бизнес-возможностей, предотвращения рисков мошенничества и улучшения системы сбора проблемной задолженности. Также МБКИ дает доступ к кредитной истории физическим и юридическим лицам Украины.