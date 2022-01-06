Mercedes презентовал автомобиль с рекордным запасом хода. Фото

14:36 06 Январь Киев, Украина





Новая модель Mercedes называется Vision EQXX. Пока она имеет статус концепта. Но новинка демонстрирует последние достижения немецкой компании в создании электромобилей.



Запас хода Vision EQXX Состоялся дебют электромобиля с рекордным запасом хода: Mercedes презентовал новинку, которая, как утверждает производитель, на одной зарядке может проехать больше, чем любой другой современный электрокар.Новая модель Mercedes называется Vision EQXX. Пока она имеет статус концепта. Но новинка демонстрирует последние достижения немецкой компании в создании электромобилей.



Mercedes Vision EQXX оснащен батареей емкостью 100 киловатт-часов. Это, по большому счету, стандартный аккумулятор для современных «дальнобойных» электромобилей. Приблизительно такой же по емкости аккумулятор имеет Tesla Model S.



Но немцам удалось сделать батарею на 30% легче и вдвое меньше, чем, например, у другой новинки Mercedes – электрического лимузина EQS, который, кстати, уже анонсирован в Украине.



К тому же EQXX имеет рекордно низкий коэффициент аэродинамического сопротивления 0,17. Например, у Tesla Model S он находится на уровне 0,24, у Mercedes EQS – 0,20, у Porsche Taycan – 0,22.



Все это, по убеждению немцев, позволяет EQXX проезжать на одной зарядке в тысячу километров. Для сравнения: самый лучший показатель Tesla Model S (по циклу EPA) – около 650 километров. Mercedes EQS на одной зарядке проезжает 770 км. Правда, это данные по более «мягкому» циклу WLTP.



А вот рекордсмен среди серийных моделей сегодня является электрический седан Lucid Air, производство которого стартовало в конце 2021 года. Этот электрокар по циклу EPA способен преодолевать 840 км.



Кстати, по какому циклу измеряли запас хода Mercedes Vision EQXX, неизвестно. Так что пока это рекордсмен только на бумаге.



Кроме батареи в состав силовой установки входит единственный электромотор мощностью 204 лошадиные силы. Показатель, мягко говоря, посредственный. Но, скорее всего, скромный мотор – тоже одна из причин рекордного запаса хода.



Оснащение



В крышу Vision EQXX встроены солнечные панели. В ясный день они дадут дополнительные 25 км пробега.



Мультимедийная система представляет собой широкоформатный изогнутый 8K-дисплей на всю ширину передней панели, с разрешением 7680x660 пикселей.



Специально для Vision EQXX "Мерседес" визуализировал виртуального помощника и заставил его звучать более естественно и эмоционально.



Для отделки салона немцы использовали инновационные материалы. Например, текстиль из разлагающихся волокон. А полученный из грибов кожзам и его аналог на основе волокон кактуса стали обивкой сидений и центрального тоннеля. Коврики концепта изготовили из бамбука, руль обтянули микрофиброй, а накладки сделали из биопластика.