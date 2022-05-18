Aston Martin представил новый суперкар Aston Martin Valkyrie Spider

10:02 14 августа Киев, Украина

Состоятельным фанатам спортивных автомобилей будет интересно узнать о том, что мировой автопроизводитель спортивных суперкаров Aston Martin провел презентацию своего нового детища - суперкара Aston Martin Valkyrie Spider.

"Aston Martin Valkyrie - это продукт невероятных инноваций и технологий, но прежде всего это касается эмоций. В Valkyrie Spider мы поднимаем эту страсть и эмоции на новый уровень. Опыт управления автомобилем обещает быть действительно сенсационным", - заявил гендиректор компании Тобиас Моерс.

Суперкар оборудован 6,5-литровым двигателем Cosworth V12 мощностью 1139 лошадиных сил с крутящим моментом 664 Нм. Максимальная скорость суперкара достигает 349 км/ч. Сообщается, что будет изготовлено всего 85 экземпляров автомобилей.

Цена Aston Martin Valkyrie Spider пока неизвестна, эксперты предполагают, что один экземпляр будет стоить чуть больше 3,25 миллиона долларов США.

Ранее сообщалось, что компания Porsche представила новый спортивный автомобиль премиум-класса Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25.