SkyUp Airlines потеряло в 2020 году почти 30 млн $

12:32 04 Август Киев, Украина

Авиаперевозчик Украины SkyUp Airlines (Киев) заявила о больших потерях в период коронавирусного карантина. Из-за недостаточного плана по авиаперевозкам убыток за первые шесть месяцев 2020 года составляет около 30 миллионов долларов.

Кроме того, в SkyUp рассказали, что вследствие карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, к настоящему времени авиакомпании удалось сохранить около 90% сотрудников.

"Мы сейчас в ожидании того, что страны постепенно будут открывать свои границы для украинских граждан, и мы вернемся к выполнению полетов в полном объеме и восстановим нашу команду", - добавили в SkyUp.

По предоставленным данным, в период с января по июнь 2020 года авиакомпания перевезла 568,9 тыс. пассажиров, оперируя 11 самолетами. При этом в прошлом году за аналогичный период компания перевезла почти 668,7 тыс. пассажиров, что на 18% больше нынешних показателей (с января по июнь 2019 года флот SkyUp постепенно увеличивался и в июне компания получила восьмой самолет).