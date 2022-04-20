General Motors полностью уходит из россии

Первый крупный иностранный автопроизводитель решил окончательно уйти из России после начала войны в Украине
Американский концерн General Motors уведомил дилеров о прекращении поставок автомобилей и запчастей и увольняет сотрудников российского офиcа.
Свернувший собственное производство в РФ еще в 2015 году поставлявший в Россию только дорогие модели Chevrolet и Cadillaс, GM ждал решения американских регуляторов по новым санкциям, а, получив его, объявил об уходе.
С начала военных действий в России остановили сбору и прекратили отгрузку дилерам BMW, AUDI, Volkswagen, Ford, Huyndai, Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, Suzuki и даже китайская Lifan.
До последнего держалась Renault, с 2005 года владеющая заводом в Москве, но и он был остановлен после того, после того, как президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Франции и призвал французский бизнес уйти с российского рынка.
В марте продажи новых автомобилей рухнули втрое. За месяц дилеры и салоны реализовали 55 129 новых авто, тогда как в марте-2021 продажи составляли почти 150 тысяч единиц. Фронтальный спад затронул 40 из 42 ключевых марок, а итоговый показатель стал одним из худших за всю историю наблюдений.
По итогам года авторынок откатится к показателям 15-летней давности, прогнозирует «Автостат».
Американский концерн General Motors уведомил дилеров о прекращении поставок автомобилей и запчастей и увольняет сотрудников российского офиcа.
Свернувший собственное производство в РФ еще в 2015 году поставлявший в Россию только дорогие модели Chevrolet и Cadillaс, GM ждал решения американских регуляторов по новым санкциям, а, получив его, объявил об уходе.
С начала военных действий в России остановили сбору и прекратили отгрузку дилерам BMW, AUDI, Volkswagen, Ford, Huyndai, Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, Suzuki и даже китайская Lifan.
До последнего держалась Renault, с 2005 года владеющая заводом в Москве, но и он был остановлен после того, после того, как президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Франции и призвал французский бизнес уйти с российского рынка.
В марте продажи новых автомобилей рухнули втрое. За месяц дилеры и салоны реализовали 55 129 новых авто, тогда как в марте-2021 продажи составляли почти 150 тысяч единиц. Фронтальный спад затронул 40 из 42 ключевых марок, а итоговый показатель стал одним из худших за всю историю наблюдений.
По итогам года авторынок откатится к показателям 15-летней давности, прогнозирует «Автостат».
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