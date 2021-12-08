Black Iron огласило срочный выкуп акций

09:57 31 Июль Киев, Украина

Канадская горнорудная компания Black Iron, которая реализует проект по созданию нового железорудного производства в Кривом Роге (Днепропетровская обл.), объявила о решении сократить срок действия варрантов на покупку акций от 29 марта 2019 и 5 апреля 2019 года, не уточнив ограничения.

Как говорится в сообщении Black Iron в четверг, варранты были выпущены в связи с частным размещением юнитов, при этом каждая заявка на покупку акций могла быть выполнена на одну дополнительную обыкновенную акцию компании по цене $ 0,09 за акцию от 29 марта 2022 и 5 апреля 2022 г. в зависимости от обстоятельств.

"На варранты распространяется право компании ускорить дату окончания срока действия варрантов, если обыкновенные акции компании закрываются на уровне $ 0,15 или выше акцию в течение более 10 последовательных торговых дней на фондовой бирже Торонто. Компания вправе ускорить окончание срока действия варрантов до этой даты, которая составляет 30 рабочих дней с даты выпуска пресс-релиза, который объявляет о проведении права на ускорение ", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что данный пресс-релиз является сообщение владельцам варрантов о том, что произошло событие ускорения, и компания решила ускорить дату окончания срока действия варрантов. Данное сообщение касается только варрантов от 29 марта 2019 и 5 апреля 2019 года, но не любых других варрантов, выданных компанией, - констатируется в документе.

Также сообщается, что руководство Black Iron недавно инициировало переговоры с институциональными инвесторами о роялти (при добыче ЖРС - ИФ), которые могли бы внести существенный вклад в финансирование, необходимое для строительства проекта.