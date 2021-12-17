Saudi Aramco обеспечит Китай нефтью - подробности

Амир Нассер, генеральный директор нефтяной компании Saudi Aramco рассказал о планах компании на ближайшие годы. Приоритетом для деятельности станет обеспечение энергетической безопасности Китая следующие 50 лет.
По его словам, Saudi Aramco также рассчитывает на дальнейшие инвестиции в проекты, которые помогут удовлетворить потребности Китая в транспорте и химической продукции, а также в смазочных материалах.
Чистая прибыль Saudi Aramco в 2020 году упала в 1,8 раза и составила $49 млрд против $88,2 млрд годом ранее. В этом году компания ожидает увеличения спроса на нефть.
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