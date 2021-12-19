DHL Express начнет перевозить продукцию Apple на водородном грузовике

DHL Express Europe, подразделение американской компании по доставке грузов и документов DHL Express, отправит в рейс свой первый почтовый грузовик на водородных топливных элементах, который будет доставлять продукцию компании Apple.
В рамках пилотной программы H2-Share Interreg NW Europe, которая направлена на декарбонизацию деятельности и отказ от использования ископаемого топлива, DHL Express Europe будет использовать свой первый водородный грузовик на маршруте между столицей Бельгии Брюсселем и городом Бреда в Нидерландах.
Грузовик, которым управляет голландская компания Nassau Sneltransport, будет ежедневно преодолевать расстояние около 200 км. Предполагается, что инновационный почтовый автомобиль сможет предотвращать выбросы 350 тонн углекислого газа ежегодно.
В рамках пилотной программы H2-Share Interreg NW Europe, которая направлена на декарбонизацию деятельности и отказ от использования ископаемого топлива, DHL Express Europe будет использовать свой первый водородный грузовик на маршруте между столицей Бельгии Брюсселем и городом Бреда в Нидерландах.
Грузовик, которым управляет голландская компания Nassau Sneltransport, будет ежедневно преодолевать расстояние около 200 км. Предполагается, что инновационный почтовый автомобиль сможет предотвращать выбросы 350 тонн углекислого газа ежегодно.
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