DHL Express начнет перевозить продукцию Apple на водородном грузовике

«В глобализирующемся мире экологически чистые виды топлива нужны для климатически нейтральной логистики. Не только для морских и воздушных грузоперевозок, но и для обычных автомобильных, поскольку это помогает снизить выбросы углекислого газа. Вот почему мы занимаемся не только электрификацией нашего автопарка, но и инвестируем в разработку альтернативных топливных систем для больших расстояний», – сказал генеральный директор DHL Express Europe Альберто Нобис.