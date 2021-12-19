Kia - безусловный лидер на рынке новых автомобилей

12:54 02 Декабрь Киев, Украина

Более 90% продаж от всех реализованных в течение ноября новеньких автомобилей принадлежит южнокорейскому производителю Kia.





По итогам месяца японская Toyota уступила лидерство и больше не является самой популярной маркой в Украине. В ноябре было реализовали 974 автомобиля – это на 21% меньше, чем в предыдущем месяце (1244 единицы) и на 14% меньше, чем годом ранее.



На первое место вышла южнокорейская марка Kia с результатом 1251 проданных автомобилей. По сравнению с октябрем (668 машин) продажи выросли вдвое, а по сравнению с ноябрем 2020 года - в два с половиной раза.



Замыкает первую тройку французская Renault: продано 882 автомобиля, что на 5% хуже октябрьского результата и на 33% хуже, чем годом ранее.



Самые популярные марки авто в Украине в ноябре:



Kia – 1251 единиц (рост на 145,8% по отношению к ноябрю 2020 года)

Toyota – 974 ед. (-14%)

Renault – 882 ед. (-33%)

Chery – 612 ед. (+277,8%)

Mitsubishi – 494 ед. (+111,1%)

Hyundai – 439 ед. (+58%)

Nissan – 431 ед. (+92%)

Peugeot – 384 ед. (+33%)

BMW – 348 ед. (+116%)

Suzuki – 287 ед. (+14%). Об этом сообщает Укравтопром По итогам месяца японская Toyota уступила лидерство и больше не является самой популярной маркой в Украине. В ноябре было реализовали 974 автомобиля – это на 21% меньше, чем в предыдущем месяце (1244 единицы) и на 14% меньше, чем годом ранее.На первое место вышла южнокорейская марка Kia с результатом 1251 проданных автомобилей. По сравнению с октябрем (668 машин) продажи выросли вдвое, а по сравнению с ноябрем 2020 года - в два с половиной раза.Замыкает первую тройку французская Renault: продано 882 автомобиля, что на 5% хуже октябрьского результата и на 33% хуже, чем годом ранее.Kia – 1251 единиц (рост на 145,8% по отношению к ноябрю 2020 года)Toyota – 974 ед. (-14%)Renault – 882 ед. (-33%)Chery – 612 ед. (+277,8%)Mitsubishi – 494 ед. (+111,1%)Hyundai – 439 ед. (+58%)Nissan – 431 ед. (+92%)Peugeot – 384 ед. (+33%)BMW – 348 ед. (+116%)Suzuki – 287 ед. (+14%).