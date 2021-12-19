Kia - безусловный лидер на рынке новых автомобилей

Более 90% продаж от всех реализованных в течение ноября новеньких автомобилей принадлежит южнокорейскому производителю Kia.
Об этом сообщает Укравтопром.
По итогам месяца японская Toyota уступила лидерство и больше не является самой популярной маркой в Украине. В ноябре было реализовали 974 автомобиля – это на 21% меньше, чем в предыдущем месяце (1244 единицы) и на 14% меньше, чем годом ранее.
На первое место вышла южнокорейская марка Kia с результатом 1251 проданных автомобилей. По сравнению с октябрем (668 машин) продажи выросли вдвое, а по сравнению с ноябрем 2020 года - в два с половиной раза.
Замыкает первую тройку французская Renault: продано 882 автомобиля, что на 5% хуже октябрьского результата и на 33% хуже, чем годом ранее.
Самые популярные марки авто в Украине в ноябре:
Kia – 1251 единиц (рост на 145,8% по отношению к ноябрю 2020 года)
Toyota – 974 ед. (-14%)
Renault – 882 ед. (-33%)
Chery – 612 ед. (+277,8%)
Mitsubishi – 494 ед. (+111,1%)
Hyundai – 439 ед. (+58%)
Nissan – 431 ед. (+92%)
Peugeot – 384 ед. (+33%)
BMW – 348 ед. (+116%)
Suzuki – 287 ед. (+14%).
По итогам месяца японская Toyota уступила лидерство и больше не является самой популярной маркой в Украине. В ноябре было реализовали 974 автомобиля – это на 21% меньше, чем в предыдущем месяце (1244 единицы) и на 14% меньше, чем годом ранее.
На первое место вышла южнокорейская марка Kia с результатом 1251 проданных автомобилей. По сравнению с октябрем (668 машин) продажи выросли вдвое, а по сравнению с ноябрем 2020 года - в два с половиной раза.
Замыкает первую тройку французская Renault: продано 882 автомобиля, что на 5% хуже октябрьского результата и на 33% хуже, чем годом ранее.
Самые популярные марки авто в Украине в ноябре:
Kia – 1251 единиц (рост на 145,8% по отношению к ноябрю 2020 года)
Toyota – 974 ед. (-14%)
Renault – 882 ед. (-33%)
Chery – 612 ед. (+277,8%)
Mitsubishi – 494 ед. (+111,1%)
Hyundai – 439 ед. (+58%)
Nissan – 431 ед. (+92%)
Peugeot – 384 ед. (+33%)
BMW – 348 ед. (+116%)
Suzuki – 287 ед. (+14%).
Самым продаваемым автомобилем Украины в ноябре стал кроссовер Kia Sportage. На эту модель пришлось более 90% от общих продаж бренда.
Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 92,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и почти на 9% больше, чем за весь прошлый год.
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