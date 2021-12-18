SHE Congress: в Киеве пройдет конгресс женского лидерства

15:21 03 Декабрь Киев, Украина

В Украинском центре общественных данных отмечают, что только 40% украинских предпринимателей и руководителей женщины. За последние пять лет этот показатель увеличился всего на 0,5%. Такой небольшой рост — свидетельство влияния стереотипов по поводу женского предпринимательства и особенностей менталитета.

Почти 29% женщин считают, что их достижения недостаточно оцениваются руководством, что негативно влияет на их веру в себя.



На SHE Congress, который пройдет 14 декабря женщины руководители, владелицы бизнеса и лидеры своих направлений расскажут, как разрушить стереотипы, преодолеть давление общества, укрепить веру в собственные силы и не бояться заявить о своих амбициях.





Главными темами конференции станут:

Ловушки перфекционизма как стремление к идеалу забирают вашу энергию и почему перфекционисты на самом деле достигают меньших результатов

Сильное окружение, как правильно использовать бизнес-связи в карьере и бизнесе

Карьера сверх работы, почему, работая больше, мы достигаем меньше

Мир стереотипов, мешающий женскому предпринимательству

Мягкая сила и железная воля, какие навыки помогают женщинам добиваться больших результатов в бизнесе.

Участники конференции смогут: