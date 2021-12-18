SHE Congress: в Киеве пройдет конгресс женского лидерства

В Украинском центре общественных данных отмечают, что только 40% украинских предпринимателей и руководителей женщины. За последние пять лет этот показатель увеличился всего на 0,5%. Такой небольшой рост — свидетельство влияния стереотипов по поводу женского предпринимательства и особенностей менталитета.
Почти 29% женщин считают, что их достижения недостаточно оцениваются руководством, что негативно влияет на их веру в себя.
На SHE Congress, который пройдет 14 декабря женщины руководители, владелицы бизнеса и лидеры своих направлений расскажут, как разрушить стереотипы, преодолеть давление общества, укрепить веру в собственные силы и не бояться заявить о своих амбициях.
На SHE Congress, который пройдет 14 декабря женщины руководители, владелицы бизнеса и лидеры своих направлений расскажут, как разрушить стереотипы, преодолеть давление общества, укрепить веру в собственные силы и не бояться заявить о своих амбициях.
Главными темами конференции станут:
- Ловушки перфекционизма как стремление к идеалу забирают вашу энергию и почему перфекционисты на самом деле достигают меньших результатов
- Сильное окружение, как правильно использовать бизнес-связи в карьере и бизнесе
- Карьера сверх работы, почему, работая больше, мы достигаем меньше
- Мир стереотипов, мешающий женскому предпринимательству
- Мягкая сила и железная воля, какие навыки помогают женщинам добиваться больших результатов в бизнесе.
Участники конференции смогут:
- Понять, какие предубеждения мешают женщинам жить так, как бы им хотелось, и как это изменить
- Обрести внутренние ресурсы и силу
- Овладевать навыками необходимыми для укрепления лидерства и самореализации
- Научиться видеть в препятствиях возможности, используя каждый новый вызов как катализатор развития
- Познакомиться с такими же реализованными женщинами, которые ищут ответы на подобные вопросы, и заручиться их поддержкой
- Реализовать свой потенциал
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