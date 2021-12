Palermita Management LTD должна Днепровскому металлургическому комбинату 179 млн евро

Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ОАО "ГМК") против компании Palermita Management LTD (Белиз). Дело касалось толкования договорных условий, а точнее - договора купли продажи №1DMK / 03/18 / 18-0265- 11 от 01.03.2018.

Согласно судебным материалам, компания Palermita Management LTD в своем иске просила суд разъяснить пункт 4 Дополнительного соглашения № 6 от 07.12.2020, заключенного между участниками судебного спора в их Рамочного договора купли-продажи №1DMK / 03/18 / 18-0265-11 от 01.03.2018 о сроке, в который компания Palermita Management LTD обязана оплатить для ОАО "ГМК" поставленный товар в размере 426,6 млн евро следующим образом: «покупатель обязан выполнить часть своих обязательств по оплате поставленного товара в размере 426,6 млн евро в 60-дневный срок, исчисляемый с 07 декабря 2020 года».

Компания Palermita Management LTD отмечала, что в период с февраля по ноябрь 2020 ОАО "ГМК" поставило в пользу Palermita Management LTD металлическую продукцию на 426,6 млн евро, а в декабре 2020 года и январе 2021 - еще на 79,8 млн евро. Стоимость поставленной продавцом продукции была оплачена покупателем только частично - на 344,3 млн евро, поскольку между покупателем и продавцом существовали различия в понимании условий Дополнительного соглашения № 6 в части сроков оплаты поставленного товара. При этом компания Palermita Management LTD не возражала наличие задолженности, о которой ОАО "ГМК" заявил во встречном иске.

Суд решил, что условиями Дополнительного соглашения №6 четко определен срок оплаты поставленного товара, соответствующие формулировки исключают возможность двойного толкования его содержания, а Palermita Management LTD нарушило сроки оплаты товара, и поэтому должен погасить задолженность перед ОАО "ГМК".