Forbes Global 2000 опубликовал рейтинг 2021

Опубликованный рейтинг Forbes Global 2000 представил миру крупнейшие компании, чьи активы есть в свободном доступе на бирже. Согласно данным, лидером рейтинга стал банк Industrial & Commercial Bank of China (Китай). Среди публичных компаний в рейтинге также есть еще три представителя этой страны.

В издании отмечают, что несмотря на экономические трудности, вызванные пандемией COVID-19, публичные компании показали высокие финансовые результаты. Большинство центральных банков развитых стран значительно снизили учетные ставки для стимулирования своих экономик, что подтолкнуло инвесторов увеличить инвестиции в фондовые рынки.

В целом, капитализация публичных компаний выросла на 48% за последние 12 месяцев. Минимальный показатель рыночной стоимости компании для попадания в рейтинг Forbes 2000 увеличился до $8,26 млрд, по сравнению с $5,27 млрд в 2020 году.

Forbes ранжирует в рейтинге компании по четырем показателям: объем продаж, прибыль, стоимость активов и рыночная капитализация.

Среди 2000 крупнейших компаний мира нет ни одного представителя Украины.