8 млн тонн украинской пшеницы ушло на экспорт

13:31 25 Сентябрь Киев, Украина

Многие экономические показатели в Украине снизились из-за кризиса. Бизнес не развивается на том уровне, что и раньше. Одна из самых пострадавших сфер – это агросектор.

Объем экспорта зерновых культур из Украины с начала 2020/21 МГ по состоянию на 25 сентября 2020 г. составил 11,32 млн т, что на 11% ниже показателя минувшего года (12,7 млн т).

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, говорится в сообщении Информационно-аналитического портала АПК Украины.

Так, пшеницы с начала сезона экспортировано на уровне минувшего сезона — 7,9 млн т. Поставки ячменя на внешние рынки составили 2,77 млн т (-1%). Кукурузы на внешние рынки за отчетный период ушло 621 тыс. т (-68%).

Вместе с тем, экспорт украинской муки с начала июля составил 47,4 тыс. т, что на 36% уступает показателю на аналогичную дату прошлого сезона.